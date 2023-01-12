«الأوقاف»: فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات، وذلك في إطار تأهيل الخريجين والخريجات من كليات أو أقسام الدراسات الإسلامية بجميع تخصصاتها وشعبها أو اللغة العربية للخطابة بالنسبة للرجال ودروس الوعظ بالنسبة للسيدات، وذلك وفق الضوابط التالية:

1- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الأزهر الشريف أقسام الدعوة أو أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية، أو من أي من أقسام الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

2- أن يكون حافظًا متقنًا للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم (قد سمع - تبارك - عمَّ) مع إتقان تجويدها .

3- أن يجتاز الاختبارات في الأجزاء الثلاثة المقررة مع تفسير الجزء الثلاثين (جزء عمَّ).

4- أن يكون ملمًا بفقه العبادات.

5- أن يجتاز الاختبار الأولي للخطابة، وأن تجتاز المتقدمة لإعداد الواعظات الاختبار الأولي لأداء الدروس.

6- أن يسدد حال اجتيازه الاختبار المصاريف الدراسية المقررة وقدرها (1000) جنيه.

وتبدأ اختبارات القبول في الأسبوع الأول من شهر مارس، وتبدأ الدراسة في النصف الأول من شهر مايو، وتنتهي الدراسة في النصف الأول من شهر أكتوبر، وستكون الدراسة بواقع يومين في الأسبوع أربع ساعات يوميًا – ثماني ساعات أسبوعيًا بواقع 160 ساعة تدريبية.

ويستفاد بالخريجين المتميزين الحاصلين على تقدير جيد فأكثر في اختبارات المركز في أداء الخطبة بالمكافأة بالنسبة للرجال، ودروس الوعظ بالنسبة للواعظات.

ويبدأ التقديم لمدة أسبوعين، يتم بعدها توجيه المتقدم لتسليم ملفه لمديرية الأوقاف التابع لها استعدادًا لعقد اختبارات شفوية للمتقدمين خلال الفترة الماضية، وتحت إشراف علماء الوزارة.