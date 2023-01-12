الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي: عملية الدفاع عن باخموت وسوليدار مستمرة وسنوفر كل ما يلزم لدعم صمودها

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن عملية الدفاع عن باخموت وسوليدار مستمرة وسنوفر كل ما يلزم لدعم صمودها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

وعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة حماية حدود الدولة والوضع الأمني الحالي في المناطق الشمالية الغربية لأوكرانيا.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الأوكرانية، أن الاجتماع تم عقده كجزء من رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة لفيف، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وناقش المشاركون في الاجتماع الوضع العملياتي على الحدود مع بيلاروسيا، وتم اطلاع الرئيس الأوكراني على حالة وتعزيز التحصينات على الحدود، وكذلك على الدعم المالي لحرس الحدود والعسكريين في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا.

وقال زيلينسكي: "نتفهم أنه باستثناء البيانات القوية، لا نرى أي شيء قوي هناك، لكن علينا أن نكون مستعدين على الحدود والمناطق".

كما استمع المشاركون في الاجتماع إلى معلومات حول ضمان الحماية والتشغيل الموثوق منه لمحطة ريفني للطاقة النووية.

وقال زيلينسكي إن الحماية من المخاطر الخارجية ستسهم في الأداء السلس للاقتصاد.

 

القتال في سوليدار مستمر 

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن القتال في سوليدار مستمر وروسيا تتظاهر بأنها سيطرت على أجزاء من شرقها، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وتعد المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا "الأكثر دموية" منذ بداية الغزو الروسي، على ما قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية الأربعاء.

وصرّح في مقابلة مع وكالة فرانس برس "كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب".

الدفاع الروسية 

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية لا تزال متواصلة في سوليدار بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر المسلحة عن السيطرة على هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية من سوليدار، القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو ووحدات هجومية تقاتل في المدينة"، فيما تحاول القوات الروسية منذ أسابيع السيطرة على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في منطقة دونيتسك.

الرئيسالاوكراني عملية الدفاع باخموت سوليدار روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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