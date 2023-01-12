الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حافلة الأهلي تصل برج العرب استعدادًا لمباراة المصري

كولر
كولر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة المصري التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس استعدادًا لمباراة المصري، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من النقاط الفنية.

 

 

السويسري مارسيل كولر حافلة الفريق مران الأهلي استاد برج العرب المصرى

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