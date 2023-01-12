الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بالمنشآت الشبابية بمحافظة الجيزة

جريدة الدستور

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية بمحافظة الجيزة، شملت مركزى شباب "بهرمس، ومنشأة القناطر" لافتتاح أعمال التطوير التى لحقت بهما، ورصد الأنشطة والبرامج المختلفة المقدمة للأعضاء.

افتتح وزير الشباب والرياضة ملعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية بمركز شباب بهرمس، وملعب خماسب وقاعة مشوارى للتدريب وتنمية المهارات بمركز شباب منشأة القناطر ضمن عشر قاعات موزعين على مراكز شباب المحافظة، وتفقد تدريب الكشافة بالمركز.

واطلع الدكتور أشرف صبحى على أخر المستجدات بأعمال انشاء الملعب المتعدد الأغراض بمركز شباب بهرمس، والجدول الزمنى المحدد لانتهاء الأعمال به تمهيداً لتشغيله وإضافته للمنشآت بالمركز لخدمة الأعضاء، وشهد المباراة النهائية للدورة الرياضية في خماسي كرة القدم للقري بين فريقي مركز شباب كرداسة، والحوامدية وتسليم الجوائز، وتفقد معسكر الجوالة.

كما التقى وزير الشباب والرياضة مجموعة من النشء والشباب والفتيات بمركز شباب منشأة القناطر حيث استمع لأوجه استفادتهم من أنشطة المركز، والألعاب الرياضية التى يمارسونها به، ومشاركتهم فى المشروعات والبرامج المختلفة التى تقدمها الوزارة، إضافة إلى مشاهدة عرض فنون شعبية للشباب  لمراكز الفنون داخل المركز، ثم توجه إلى غرس شتلات زراعية "أتحضر للأخضر"، تلاها جولة لتفقد دورات تدريبية في مجال "التكنولوجيا، الحرف اليدوية، المهارات الحياتية"، أعقبها تفقد للملعب الكبير واستعراض اصطفاف للفرق الرياضية الخاصة بالمركز.

وعقب ذلك اجتمع الوزير مع عدد من مديرى مراكز شباب منشأة القناطر للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من أعمال تطوير ودعم خلال الفترة المقبلة.


أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بملف تطوير مراكز الشباب، ورفع كفاءتها وتطويرها بالشكل المناسب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومتابعة أدائها بشكل مستمر للقيام بأدوارها على أكمل وجه، لافتًا إلى دور مراكز الشباب فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية للنشء والشباب.

أوضح أنه جار خلال الفترة الراهنة افتتاح العديد من مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب والتى قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لها، حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم، مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية مجموعة من السادة النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الجيزة منهم النائب أحمد رمزى والنائب أحمد الشرانى، ومن وزارة الشباب والرياضة تواجد كل من الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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وائل لطفي

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وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بالمنشآت الشبابية بمحافظة الجيزة

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