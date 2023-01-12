ضبط متهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد "الأشخاص – مقيم بسوهاج" بالادعاء بوجود أعمال السحر بالمقابر بمحافظة سوهاج والترويج لتنظيف المقابر من تلك الأعمال مما أثار حالة من البلبلة بأوساط المواطنين.

قامت الأجهزة الأمنية بضبط المذكور وعُثر بحوزته على عدد 4 أحجبة لفك السحر – مبلغ مالى "عملات أجنبية"، وتبيّن ممارسته أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا قدرته على علاج ضحاياه، وقيامه بإنشاء مركز لعلاج المترددين عليه نظير مقابل مادى وإضطلاعه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستخدامها فى الترويج للمركز المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.