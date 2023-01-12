الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال الاندية.. الأهلى يتفادى مواجهة الوداد ويلتقى الهلال السعودى أو سياتل الأمريكى

الاهلى فى مونديال
الاهلى فى مونديال الاندية

تقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي أو سياتل الأمريكي في الدور الثاني بمونديال الأندية والذي يقام خلال الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من فبراير القادم، وذلك في حال تجاوز الأهلي لعقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بالبطولة.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مباراة الافتتاح بالمونديال والتي تجمع بين الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير القادم، ويصعد الفائز لمواجهة الهلال السعودي أو سياتل الأمريكي.

ووفقًا للوائح البطولة فيبتعد الوداد المغربي صاحب الأرض والجمهور منظم البطولة عن مواجهة الأهلي في ربع النهائي، على أن يواجه الوداد أحد الفريقين الهلال أو سياتل.

وفي حال تخطى الأهلي مواجهتي أوكلاند سيتي ثم الهلال أو سياتل، يصعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا أو فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور نصف النهائي.

ويجري الاتحاد الدولي لكرة القدم عند الواحدة من بعد ظهر غد الجمعة بالمغرب قرعة مونديال الأندية.

وحدد الفيفا مواعيد البطولة كالتالي، مباراة الدور الأول يوم 1 فبراير، مباراتي ربع النهائي يوم 4 من نفس الشهر، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 7 و8 فبراير، فيما تقام المباراة النهائية يوم 1 من نفس الشهر ويسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في آخر بطولتين لمونديال الأندية.

الاهلى يواجه الهلال او سياتل فى المونديال مونديال الاندية بالمغرب 2022 الاهلى يتفادى مواجهة الوداد الاهلى الهلال السعودي موعد قرعة مونديال الاندية مواعيد مونديال الاندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

بعد الإعلان عنها.. تفاصيل تعديلات ضريبة «القيمة المضافة» لدعم القطاع الصناعي

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المهندسين

فصل التيار الكهربائى أسبوعًا عن بعض المناطق بالدقهلية

فحص 1121 مريضًا في قافلة طبية بالإسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

توفير السلع الغذائية بمعارض كفرالشيخ استعدادًا لرمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال