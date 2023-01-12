مونديال الاندية.. الأهلى يتفادى مواجهة الوداد ويلتقى الهلال السعودى أو سياتل الأمريكى

تقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي أو سياتل الأمريكي في الدور الثاني بمونديال الأندية والذي يقام خلال الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من فبراير القادم، وذلك في حال تجاوز الأهلي لعقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بالبطولة.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مباراة الافتتاح بالمونديال والتي تجمع بين الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 1 فبراير القادم، ويصعد الفائز لمواجهة الهلال السعودي أو سياتل الأمريكي.

ووفقًا للوائح البطولة فيبتعد الوداد المغربي صاحب الأرض والجمهور منظم البطولة عن مواجهة الأهلي في ربع النهائي، على أن يواجه الوداد أحد الفريقين الهلال أو سياتل.

وفي حال تخطى الأهلي مواجهتي أوكلاند سيتي ثم الهلال أو سياتل، يصعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا أو فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور نصف النهائي.

ويجري الاتحاد الدولي لكرة القدم عند الواحدة من بعد ظهر غد الجمعة بالمغرب قرعة مونديال الأندية.

وحدد الفيفا مواعيد البطولة كالتالي، مباراة الدور الأول يوم 1 فبراير، مباراتي ربع النهائي يوم 4 من نفس الشهر، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 7 و8 فبراير، فيما تقام المباراة النهائية يوم 1 من نفس الشهر ويسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في آخر بطولتين لمونديال الأندية.