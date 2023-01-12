الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خريطة الأمطار خلال الأسبوع المقبل على محافظات مصر

الطقس
الطقس

منخفض جوي جديد تشهده البلاد بداية من اليوم الخميس، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض منذ الساعات المتأخرة من الليل أمس الأربعاء، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار خلال الأسبوع المقبل على محافظات مصر المختلفة.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور خريطة سقوط الأمطار بمحافظات مصر

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد سقوط الأمطار الأيام القادمة في كافة محافظات مصر، كما أنه تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خلال يومي الجمعة 13 يناير والسبت 14 يناير، وتكون الأمطار متوسطة الحدة على محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ" بنسبة 20% على مدار اليوم، وهناك فرصة لتساقط الأمطار أيضا بنسبة 20 إلى 40% على محافظات "البحيرة، مطروح، الإسكندرية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية"، وذلك بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة:

 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 12 يناير:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (18)- الصغرى (11).

- الوجه البحري: العظمى (18)- الصغرى (12).

- جنوب سيناء: العظمى (21)- الصغرى (13).

- شمال الصعيد: العظمى (19)- الصغرى (07).

- جنوب الصعيد: العظمى (21)- الصغرى (10).

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 13 يناير:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (19) الصغرى (11).

- الوجه البحري: العظمى (18)- الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (22)- الصغرى (15).

- شمال الصعيد: العظمى (18)- الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (20)- الصغرى (09).

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 14 يناير:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (18)- الصغرى (10).

- الوجه البحري: العظمى (18)- الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (23)- الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (19)- الصغرى (09).

- جنوب الصعيد: العظمى (20)- الصغرى (10).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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