الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الباز»: خطة الحكومة لترشيد الإنفاق لا تقترب من رواتب العاملين بالدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن خطة الحكومة لترشيد النفقات، مؤكدًا أن خطة الحكومة لا تقترب من رواتب العاملين بالدولة، أو الاقتراب من مخصصات الدعم.

وقال خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن مشروع الموازنة يتجه إلى عدم إجراء مشروعات جديدة، تعتمد على المكون الدولاري، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون في استكمال المشروعات التي تمت بنسبة 75%.

وأضاف أن الحكومة ألزمت قطاعاتها المختلفة بضرورة استخدام المنتج المحلي، وعدم شراء مستلزمات جديدة طالما يوجد منها بالمخازن، لافتًا إلى أن اتجاه الحكومة إلى الترشيد العام يعد نموذجًا واضحًا من الإيمان بضرورة تفعيل الحلول.

وتابع: "محتاجين إعادة نظر في النمط الاستهلاكي، كل واحد عنده حدود المشكلة التي تخصه ويعلم كيفية ترشيد أموره، حل هذه المشكلة مرهون بنا جميعًا وليس الحكومة فقط والجميع مطلوب منه أن يعمل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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