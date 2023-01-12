الكشكى لـ«مش حسبة برمة»: الحوار الوطنى مبادرة كاشفة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء في توقيت مهم وكانت دلالته أساسية على وجود استقرار أمني وسياسي.

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مش حسبة برمة"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على إذاعة "نغم إف إم"، أن الحوار ليس ملكًا لشخص أو فرد أو جهة أو مؤسسة ولكن الحوار للجميع، وجزء من الحيوية الحزبية.

وتابع: "هناك أحزاب تشكو من التهميش وعدم الاهتمام الإعلامي بها، ومجلس أمناء الحوار الوطني خاطب الأحزاب السياسية والبعض رد والبعض الآخر لم يرد، لذلك فهي مبادرة كاشفة".

واستطرد: "العالم كله يعاني من هزات اقتصادية شديدة، ومصر في القلب من هذه الأحداث، ومد يد الدولة للجميع للتشارك في القرار وبناء الدولة الجديدة فرصة حقيقية للحوار والمشاركة".

وأكد: "إن كان هناك بعض الملاحظات، لكن مصر قوية وستعبر ونحتاج إما أن تدعم مسار أي مبادرة وطنية، أو تقف على شاطئ المشاهدة ولكن لدينا ثقة بأن الجميع سيشارك في الحوار".