الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«خريطة سير المواصلات».. 10 نصائح قبل زيارتك لمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق معرض الكتاب 2023، في دورته الـ 54، الذى يعد بمثابة عيدًا سنويًا للقراء والناشرين، إذ يفتح معرض الكتاب أبوابه خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

نصائح لزوار معرض الكتاب 2023 قبل انطلاقه

- الإطلاع على خريطة سير المواصلات المخصصة لمعرض الكتاب، والتى خصصتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة النقل العام، من خلال سبعة خطوط رئيسية وبتوفير 58 أتوبيسا لخدمة زوار المعرض.

- كتابة أسماء ما تحتاجه من كتب في ورقة وبجانبها اسم دور النشر، وضعها في حقيبتك كي لا تنس شراءها في المعرض.

- معرض الكتاب يقام على مساحة كبيرة، ويتكون من 4 صالات تضم دور النشر، لذلك احرص على وجود خريطة أماكن دور النشر فى الصالات على هاتفك.

- لا غنى عن تحميل أبليكشن معرض القاهرة الدولي للكتاب على جوجل بلاي كي لا تنس أماكن دور النشر.

- احرص على الذهاب للمعرض باكرًا، حتى تتجنب طوابير الزحام وتستمتع باليوم دون إرهاق.

- خصص ميزانية مالية محددة تمكنك من اقتناء مجموعة متنوعة من الكتب، ولا تنفقها مرة واحدة إذا كنت ستزور معرض القاهرة للكتاب مرة أخرى.

- قبل أن تشتري الكتب، أسأل عن الخصومات والعروض التى تقدمها كل دار نشر سواء المصرية أو العربية.

- يمكنك الحصول على مجموعة من الكتب فى شتى المجالات وبأسعار ممتازة فى أجنحة وزارة الثقافة (هيئة الكتاب - هيئة قصور الثقافة - المركز القومي للترجمة - دار الأوبرا المصرية - المجلس الأعلى للثقافة - دار الكتب والوثائق القومية).

- تعد أجنحة سور الأزبكية كنز ثمين للباحثين عن إصدارات وطبعات قديمة وبأسعار مناسبة.

- لا تجعل معرض الكتاب سوقًا للكتب فقط، إذ يمكنك الاستمتاع باليوم من خلال الندوات الثقافية والحفلات والعروض الفنية والموسيقية المصاحبة للمعرض.

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2023 24 يناير معرض الكتاب 2023 إنطلاق مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

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