الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: فتح منافذ «أهلًا رمضان» لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاستعدادات والإجراءات التي يتم اتخاذها لفتح منافذ وشوادر "أهلاً رمضان" بالقرى والمراكز لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن الحكومية وغير الحكومية سواء رؤساء المراكز والأحياء أو الغرفة التجارية المصرية والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب أو والمجتمع المدني والأحزاب فضلاً عن التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن وذلك لزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغائية والسلع المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال لقاءه بمحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه وإنجازه في القطاع التمويني وعرض لتقارير ونتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين فضلاً عن استعراض ما سيتم تنفيذه من معارض للسلع الغذائية خلال الفترة القادمة ومدى الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

ووجّه محافظ أسيوط بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية.

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إتخاذ الإجراءات القانونية احتياجات المواطنين أسعار مخفضة الإجراءات القانونية اللازمة الاستعدادات والإجراءات التجارية المصرية الغرفة التجارية المصرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنافذ الثابتة والمتحركة تجار السوق السوداء

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