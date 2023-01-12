طرق البحث وكتابة المقترحات.. برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن "طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية"، والذي استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الجامعة المختلفة وذلك ضمن حقبة برامج البحث العلمي، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بإجراء البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية.

وأوضح عبد الخالق أن التدريب اشتمل على تعريف المشاركين بالطرق المختلفة للبحث العلمي، وكيفية تحديد مشكلة البحث، وأيضاً صياغة أهدافه وكتابة المقترح البحثي وخطة العمل، التعريف بأهمية الأجزاء المختلفة للبحث والغرض منها وكيفية صياغتها وعرضها بالطريقة الملائمة على هيئة رسالة علمية.

وأضاف عنبر محمود مدير المركز ان التدريب استمر على مدار يومين، حيث شارك به 24 متدربا من كليات الجامعة المختلفة، بإجمالي 10 ساعات تدريب مباشرة، شاملة أنشطة وأساليب تدريبية مختلفة، من أهمها المناقشات وورش العمل والعروض وغيرها، كما تضمن اختبار قبلي وبعدي لمعارف المشاركين وذلك لقياس أثر التدريب، واستطلاع رأيهم في عناصر التدريب المختلفة، شاملة كلاً من المدرب والمادة التدريبية ومناخ وإدارة التدريب.

حاضر باليوم الأول من البرنامج التدريبي الدكتور طارق زكي الأستاذ بكلية الآداب والمدرب بالمركز، وباليوم الثاني الدكتورة أحلام عبد السلام الأستاذة بكلية الطب والمدربة بالمركز.

كما شارك الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى فعاليات الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم (٦٨) لشهر يناير، برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور ممثلي القطاع بمختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور خالد عمران، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول أعمال المجلس، كما تم استعراض تقارير الإنجازات المجمعة لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات لعام ٢٠٢٢م، مضيفاً أنه خلال الاجتماع قدم تقريرًا مفصلاََ عن الأنشطة والفعاليات التي نفذها القطاع خلال العام الدراسي السابق ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وما تم تحقيقه من إنجازات بدعم ورعاية من الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، والذي لايألوا جهداً فى سبيل تعظيم دور الجامعة لخدمة المجتمع المحيط وحل مشكلاته، باعتبارها بيت خبرة متخصص في كافة المجالات، والنافذة الوحيدة التى تطل بها الجامعة على المجتمع، من خلال ما يقدمه القطاع من خدمات استشارية، وندوات توعوية، ومؤتمرات علمية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من القوافل الطبية والبيطرية المجانية داخل قرى ومراكز المحافظة.