حملات صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق أبوصوير في الإسماعيلية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث تم تركيب عداد كهرباء بمحول طريق الصوامع، واستلام الطريق لتشغيل الإنارة العامة به عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة طريق المعاهدة أمام البنك، بجانب تركيب عمود مرة أخرى نتيجة سقوطه وتغير الأسلاك بطريق هيصم بقرية السبع آبار الغربية.

علاوة على صيانة وإصلاح ورفع كفاءة كشافات الإنارة العامة بعزبة أباظة، استجابة لشكوى أحد المواطنين بعدم إنارة الأعمدة بشكل كامل.