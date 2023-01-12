الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق أبوصوير في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث تم تركيب عداد كهرباء بمحول طريق الصوامع، واستلام الطريق لتشغيل الإنارة العامة به عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة طريق المعاهدة أمام البنك، بجانب تركيب عمود مرة أخرى نتيجة سقوطه وتغير الأسلاك بطريق هيصم بقرية السبع آبار الغربية.

علاوة على صيانة وإصلاح ورفع كفاءة كشافات الإنارة العامة بعزبة أباظة، استجابة لشكوى أحد المواطنين بعدم إنارة الأعمدة بشكل كامل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخر اخبار الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

سؤال عن «الشعراوى» بامتحان إعدادى يثير ضجّة.. والتعليم ترد: ليس به أى مشكلات

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

موسم الأمطار والسيول.. خطة مشروعات قومية لدرء مخاطره واستغلال مياهه

«الباز»: «الأزمات استثناء وليست دائمة وياما عدى على المصريين أزمات وتخطوها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال