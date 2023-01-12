الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استكمال دعوى تتهم رئيس الزمالك بسب وقذف الخطيب وسراج الدين

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين لجلسة 19 يناير لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى بأن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علنياً أخبار وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك ومواقع يوتيوب وحسابه الخاص على فيسبوك ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين.

وسبق أن تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

اتهم المستشار القانوني للنادي الأهلي، في بلاغه رئيس نادي الزمالك، بترويج أكاذيب غير حقيقية، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك، التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير.

المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور نادي الزمالك محمود الخطيب النادي الأهلي

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