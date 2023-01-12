الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منى شعراوي.. تفاصيل الفوز بجائزة أفضل معلقة صوتية عربية لعام 2022

منى شعراوي
منى شعراوي

كشفت منى شعراوي، فنانة الأداء الصوتي الحائزة على جائزة أفضل معلقة صوتية عربية، عن فئة الإعلان المصور عبر التليفزيون، المقدمة من “جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية”، تفاصيل حصد تلك الجائزة.

وأكدت منى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، اليوم الخميس، أن مسابقة "أفضل معلق صوتي" معروفة منذ سنوات على المستوى العالمي، وإقامتها عام 2022 كانت الدورة التاسعة لها، إذ سمح للأصوات العربية بالتقديم، حيث بدأت أولا باللغة الإنجليزية، وانضمت لغات أخرى، ولكن مع مجهودات بعض الزملاء في المجال، ليتم إدراج اللغة العربية ضمن المسابقة.

وتابعت أنها في السابق كانت حكما في المسابقة، فيما قامت بالمشاركة حتى يكون للصوت المصري والعربي دورا كبيرا ويثبت وجوده، وهناك لجنة تحكيم كبيرة تدعم الأعمال المقدمة بعد إجراء تصفيات مثل "الأوسكار".

ونوهت أنها أول صوت مصري نسائي نظرا لفوز مصريين آخرين ولكنهم رجال، معلقا أن الفوز بالجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، فيما تعمل منذ 13 سنة في مجال التعليق الصوتي، معلقة “مجالنا غامض وليس مفهوما ولا يحصل على تقديره المناسب، وبالتالي فإن بذل مجهود في هذا الشيء يعتبر أمرا صعبا خاصة في ظل عدم وجود مكان يعلمها بشكل احترافي”.

واختتمت أن مجال دراستها مختلف تماما عن مجالها حاليا التعليق الصوتي؛ حيث إنها قامت بدراسة نظم ومعلومات وعملت في التسويق، ولكن هوايتها منذ الصغر هي القراءة واللغة العربية والأداء الصوتي معلقة أنها “طول عمرها كانت تشارك في الإذاعة المدرسية”

جائزة أفضل معلقة صوتية عربية معلقة صوتية عربية معلقة صوتية جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية

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