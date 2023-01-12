الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الشرقية ومركز البحوث الزراعية تُنفذان يوم حقلي للمزارعين

القمح
القمح

أعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، عن قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول القمح  لمزارعي قريتي زهر شرب وكفر سلامة التابعتين لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وفي حضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والمهندس هاني صلاح اخصائي القمح بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة منيا القمح الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بهدف توعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح والرد علي استفسارات المزارعين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

استخدام المياه استفسارات الإرشاد الزراعي الإكتفاء الذاتي الأنشطة الزراعية الانتاجية

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