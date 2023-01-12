الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صيدلي يروج المواد المخدرة على «فيس بوك»

المواد المخدرة
المواد المخدرة

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تروج وتبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم بإدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه (صيدلي – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) تخصص نشاطه فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة على النحو المشار إليه، وذلك من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينه وبين عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 1330 أمبول مخدر - هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 300000 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لمباحث رعاية الأحداث قطاع الشرطة المتخصصة

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