الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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اقتصاد

«الحاصلات الزراعية»: 10% زيادة في صادرات العام الجاري وفتح 14 سوقًا جديدًا

صادرات
صادرات

قال هشام النجّار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات الحاصلات الزراعية شهدت طفرة كبيرة، حيث أنها على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الصادرات المصرية في تقدم، مشيرًا إلى أن المصدرين واجهوا مجموعة من التحديات ولكن يتم تجاوزها مع الوقت، لافتًا إلى أنه تم فتح 14 سوقًا عالميًا أمام الحاصلات الزراعية المصرية.

وأضاف النجّار لـ "الدستور"، أنه من المتوقع زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية العام الجاري 2023 بنسبة 10%، أي ما يعادل 400 مليون دولار زيادة في الصادرات الحاصلات الزراعية إلى دول العالم، مشيرًا إلى أنه كانت هناك خطة من خلال المجلس التصديري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية العام الماضي 2022 كان بها زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي يليه 2021.

وأشار النجار، لارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022  لتسجل ما قيمته 2.722 مليار دولار، مقابل 2.406 مليار دولار خلال موسم 2020-2021، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4.316 مليون طن مقابل 4.241 مليون طن خلال موسم 2021-2020.

وأوضح هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن أبرز الصادرات الزراعية المصرية الخضروات والفاكهة الطازجة مثل البرتقال، والبطاطس أيضًا معروفة عالميًا، والعنب أيضًا أصبح يحتل مرتبة جيدة، والفراولة لها حجم كبير أيضًا في الصادرات حول العالم.

وأكد أن مصر تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية، وتعتبر الأرجنتين وأستراليا وفيتنام من أبرز الدول التى تسعى مصر لفتح أسواقها أمام منتج العنب الطازج، وإندونيسيا لمنتج الفول السودانى، والسوق الأمريكية وجواتيمالا وسوق تايوان أمام الموالح والفاصوليا الخضراء وسوق أوروجواى أمام البصل والثوم، وسوق كوريا الجنوبية أمام البطاطس، مع فتح أسواق جديدة فى الصين أمام منتج المانجو، وفتح أسواق فى كوستاريكا وجواتيمالا والإكوادور والسلفادور أمام الموالح.

هشام النجار التصديري للحاصلا الزراعية صادرات شهدت المصرية

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