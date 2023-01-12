«زرع السطح بانجو وحشيش»..التحقيق مع عاطل بتهمة زراعة المواد المخدرة

تباشر جهات التحقيق المختصة بكفرالشيخ التحقيق مع عاطل بدسوق حوّل سطح منزله لمزرعة لنباتي البانجو والحشيش، بغرض الاتجار بهما.

وكشفت التحريات عن أن المتهم يعمل على زراعة نباتي البانجو والحشيش أعلى سطح منزله بغرض حصده وبيعه لمدمني المخدرات، وبتكثيف التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وبتقنين الإجراءات جرى مداهمة منزل المتهم، وعُثر أعلى السطح على 4 أشجار مزروعة من مخدر البانجو، وشجرة واحدة مزروعة من نبات الهيدرو المستخدم في صناعة الحشيش المخدر، بحوض مساحته 4 أمتار ونصف المتر في 3 أمتار ونصف المتر.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا بضبط عاطل، 36 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر زرعها المتهم فوق سطح منزله.

ألقي القبض على المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وحرر بذلك المحضر اللازم.