أبرزها الإسماعيلى والمقاولون.. 3 مواجهات مثيرة فى ختام الجولة الثالثة عشرة بالدورى غدًا

تختتم غدًا، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز (موسم 2022/2023)، وذلك بإقامة 3 مباريات في غاية الصعوبة والقوة.

ويرصد لكم « الدستور »، في السطور التالية مواعيد ختام الجولة الـ13 للدوري.

الحدود في ضيافة أسوان

البداية في تمام الثالثة إلا ربع عصر غد الجمعة، عندما يحل حرس الحدود ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان، على ملعب «زهرة الجنوب».

ديربي الشركات بين فاركو وسيراميكا

أما في الخامسة مساء الغد أيضًا، سنكون على موعد مع ديربي الشركات بين فاركو وسيراميكا كليوباترا، على استاد الإسكندرية.

الإسماعيلي والمقاولون يختتمان الجولة

ويختتم فريقا الإسماعيلي والمقاولون العرب منافسات الجولة ذاتها في تمام السابعة مساء غد الجمعة، على استاد الإسماعيلية.