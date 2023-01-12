أوفر دوز.. العثور على جثة شاب فى أحد شوارع المقطم

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة المقطم، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت أخذ عينة من جثة المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها، وإذا كانت الوفاة بسبب تعاطي جرعة مخدرات زائدة أم بسبب آخر، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «علي. هـ. ع» 20 عامًا، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية، موضحة أن المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي لجرعة هيروين زائدة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.