تسبب مشكلات نفسية.. خبير يوضح تأثير الخلافات الأسرية اليومية على الأبناء

كشف أحمد علام، خبير العلاقات الاجتماعية، تأثير الخلافات الأسرية اليومية على الأبناء، مشيرًا إلى أن الخلافات من الممكن أن تؤثر على شخصية الطفل فيما بعد.

وأضاف “علام” خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس، أن هناك نوعين من الخلافات الزوجية الأول الطلاق الصامت، متابعًا: «الطلاق الصامت بمعنى كلمة الصامت يعني دون وجود زعيق أو مشكلات بين الزوجين، وكل واحد يكون في حاله».

وتابع: «الحالة الثانية إذا هناك خلافات طوال الوقت فمن الأفضل الانفصال الفعلي لتجنب حدوث مشكلات أمام الأبناء»، مشددًا على ضرورة ألا يعقب هذا الانفصال قضايا وتطاول ومشكلات أخرى.

واستكمل: «هناك سيدات يمنعن الأب من رؤية الأبناء أو بعض الآباء لا يريدون رؤية أبنائهم، وهنا العقاب يكون للأبناء أكثر من الأب»، مشيرًا إلى ضرورة تعويض ذلك عن طريق تحسين صورة الأب أمام الطفل لتجنب إصابته بمشكلات نفسية.

خبير علاقات اجتماعية: علموا الأطفال الحب بدلًا من الكراهية والحقد

وأكد ضرورة تعليم الطفل الحب بدلًا من الكراهية والحقد والبعد عن الآخر؛ لأنه إذا حدث عكس ذلك سيؤثر هذا على شخصية الطفل فيما بعد.

ونصح خبير العلاقات الاجتماعية بضرورة زيارة أحد متخصصي تعديل سلوك الأطفال إذا لاحظ الأهل أي تغيير في سلوك الطفل سواء في المنزل أو في المدرسة مع أصدقائه.