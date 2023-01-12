العراق يعلن تدمير مضافات ومخازن استراتيجية لداعش فى جزيرة صلاح الدين

أعلن العراق، اليوم، تدمير مضافات ومخازن استراتيجية لداعش في جزيرة صلاح الدين.

وقال مدير أمن الحشد الشعبي العراقي حسين فالح اللامي، إن قيادة أمن الحشد أجرت عمليات أمنية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وقيادة ديالى للحشد الشعبي، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأوضح أنه تمّ الحصول على معلومات من اعترافات متهمين خطرين في التنظيم الإرهابي، مما جعل مديرية أمن الحشد تتابع الموضوع مع الاستطلاع المستمر الذي استمر من بداية الاعترافات والحصول على معلومات لغاية التنفيذ لأكثر من شهرين.

وتابع أنه تم تحديد المضافات المهمة لتنظيم داعش الارهابي والمخازن الاستراتيجية لعدة ولايات لداعش في جزيرة صلاح الدين، موضحاً، أن مديرية أمن الحشد دهمت المضافات واستعانت بطيران الجيش لقصف البعض منها وقتل عدد منهم، كما تم الاستيلاء على المخازن الاستراتيجية والعثور على الكثير من الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن الإطاحة بـ(36) متهماً، بينهم إرهابيون في الأنبار وكركوك وبغداد وغربي نينوى.

وذكر بيان للمديرية أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب (استخبارات وأمن) قيادات الفرق السابعة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات المذكورة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (7) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي وراوة والمحمودية وزمار والدورة و(29) متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات.

وأشار إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً.