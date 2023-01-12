الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن تدمير مضافات ومخازن استراتيجية لداعش فى جزيرة صلاح الدين

ارشيفية
ارشيفية

أعلن العراق، اليوم، تدمير مضافات ومخازن استراتيجية لداعش في جزيرة صلاح الدين.

وقال مدير أمن الحشد الشعبي العراقي حسين فالح اللامي، إن قيادة أمن الحشد أجرت عمليات أمنية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وقيادة ديالى للحشد الشعبي، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأوضح أنه تمّ الحصول على معلومات من اعترافات متهمين خطرين في التنظيم الإرهابي، مما جعل مديرية أمن الحشد تتابع الموضوع مع الاستطلاع المستمر الذي استمر من بداية الاعترافات والحصول على معلومات لغاية التنفيذ لأكثر من شهرين.

وتابع أنه تم تحديد المضافات المهمة لتنظيم داعش الارهابي والمخازن الاستراتيجية لعدة ولايات لداعش في جزيرة صلاح الدين، موضحاً، أن مديرية أمن الحشد دهمت المضافات واستعانت بطيران الجيش لقصف البعض منها وقتل عدد منهم، كما تم الاستيلاء على المخازن الاستراتيجية والعثور على الكثير من الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن الإطاحة بـ(36) متهماً، بينهم إرهابيون في الأنبار وكركوك وبغداد وغربي نينوى.

وذكر بيان للمديرية أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب (استخبارات وأمن) قيادات الفرق السابعة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات المذكورة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (7) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي وراوة والمحمودية وزمار والدورة و(29) متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات.

وأشار إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً.

العراق مخازن استرتيجية لداعش صلاح الدين الحشد الشعبي العراقي التنظيم الإرهابي ارهابيون الانبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانًا

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

مبادرة «ابدأ».. مفتاح حل أزمة المصانع المتعثرة

السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين خطفا شخصا وتعديا عليه في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال