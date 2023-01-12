ضبط عاطل قتل آخر بعين شمس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل آخر بعين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بمقتل شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة ح خ، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بتهشم في الرأس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، وأضافت التحريات أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة تجددت يوم الواقعة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.