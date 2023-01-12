تفاصيل مشروع التعاون الهولندي مع الأهلي لاكتشاف وإعداد وتنمية المواهب في مؤتمر صحفي غداً

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر غدٍ الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والسفير الهولندي في القاهرة، والكابتن رؤوف عبدالقادر مدير مشروع البطل الأوليمبي بالنادي، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التعاون المشترك بين الأهلي وشركة أمستردام كلينك الهولندية التي تتولى الإشراف على المشروع، والدكتور محمد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشهدت الساعات الماضية الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع الذي يحظى برعاية مباشرة من جانب السفارة الهولندية في مصر، انطلاقًا من مكانة النادي الأهلي وشعبيته التي تعول عليها السفارة في نجاح التجربة بمصر وبعدها سيتم إطلاق المشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعمل المشروع على إعداد قاعدة ضخمة من الرياضيين من خلال إلى اكتشاف المواهب وتحسين الأداء الرياضي، والعمل على الاستفادة من التجارب الأوروبية بشكل عام والهولندية بشكل خاص، حيث تمثل تجربة هولندا نموذجًا مميزًا في اكتشاف المواهب وتطويرها، خاصة مع تحقيق مراكز متقدمة في الدورات الأولمبية.

وتعتمد آلية عمل المشروع على اكتشاف المواهب من سن 4 إلى 16 سنة، من خلال إقامة تجمعات دورية في فروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، كمرحلة أولى، ومن خلالها سيقوم فريق من الخبراء الهولنديين بعمل قياسات واختبارات للمواهب المختلفة، وبناء عليها يتم تقسيم الجميع إلى عدة فئات تتعلق بدرجة الموهبة والاستعداد لممارسة اللعبات وفقا لإمكانات وقدرات كل لاعب، مع وضع برامج فائقة لتنميتها بالشكل المناسب، مع توجيه العناصر المميزة للالتحاق بأكاديميات اللعبات المختلفة بالنادي، مما يوفر فرصة للكشف عن مواهب مميزة تكون نواة لفرق الأهلي في المستقبل.

ويعمل المشروع على اكتشاف مواهب حقيقية لفرق الأهلي والمنتخبات الوطنية، ويضمن تجهيزها بشكل مناسب وفقًا لأفضل المدارس الرياضية في العالم، مما يسهم في توفير عناصر مميزة من اللاعبين.