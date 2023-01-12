الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد انضمامه لقائمة مباراة المصري.. تفاصيل جلسة معلول مع كريستو

كريستو
كريستو

حرص التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الجديد بعد دخوله المعسكر المغلق استعداداً لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول أن معلول حرص على منح كريستو نصائح خاصة في بداية رحلته مع الأهلي وأكد له أهمية المرحلة الأولي في بداية مشواره مع الفريق.

وأضاف المصدر أن الظهير الأيسر أكد الوافد الجديد أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالانتصارات والبطولات وأنه يجب أن يكون جاهزا للضغوط الجماهيرية التي سيتعرض لها في البداية.

وأشار المصدر إلى معلول طلب من كريستو بعدم التركيز مع السوشيال ميديا من أجل إثبات نفسه مع الفريق وكذلك الدخول سريعا في أجواء الفريق والتأقلم مع زملائه.

كما حذر معلول مواطنه أيضا من استعجال المشاركة في المباريات وأكد له أهمية توقيت مشاركته الأولى مع الفريق والدخول تدريجيا في حسابات الجهاز الفني وطلب منه الاجتهاد في التدريبات لإثبات نفسه سريعا أمام الجهاز الفني.

في المقابل يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق المصري المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق الفوز في أخر مباراتين أمام كل من بيراميدز وإنبي و يطمح لمواصلة المشوار القوي نحو استعادة للقب الدوري بعد غيابه عن دولاب بطولاته لمدة موسمين لصالح غريمه التقليدي الزمالك. 

في المقابل يدخل المصري بقيادة حسام حسن اللقاء في محاولة لاستمرار انتصاراته واستغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز علي الداخلية في الجولة الماضية .

على معلول كريستو الاهلى المصرى الدوري

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وائل لطفي

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