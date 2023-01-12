الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إطلاق خط ساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي

مختار توفيق
مختار توفيق

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.

وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إطلاق الخط الساخن 16189، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.

وأوضح مختار توفيق، أنه سيتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، مؤكدًا على متابعته الشخصية لهذه البلاغات، مضيفًا أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي  يقوم بتلقي  كافة البلاغات الواردة على الخط الساخن والتعامل معها، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .  

وقال رئيس المصلحة، إن ملف التهرب الضريبي، يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وشدد مختار توفيق، على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المواطنين الذين لديهم معلومات عن واقعة تهرب ضريبي المبادرة بالاتصال بالخط الساخن  16189 للإبلاغ عنها.

الاتصال بالخط الساخن اقتصاد غير الرسمى الاقتصاد غير الرسمي الساعة التاسعة السج الخط الساخن

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