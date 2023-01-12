الزراعة: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «SAIL» يبنى 7 مدارس فى أسوان

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة المشرف العام على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD بمتابعة المشروع.

وأكد الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع "SAIL" أنه في إطار سعى المشروع لاستكمال بعض الخدمات التعليمية بمناطق عمل المشروع، حيث تعاني هذه المناطق من نقص الخدمات التعليمية.

وفى هذا الصدد قام مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL ببناء عدد 7 مدارس في صعيد مصر، حيث تم الانتهاء من 5 مدارس تعليم أساسي بقرى الآمال والكرامة والمنار بمنطقة وادي النقرة بأسوان، وقرية السماحة بمنطقة وادي الصعايدة بأسوان وقرية الجهاد بمنطقة غرب الفشن بمصر الوسطى.

كما قام المشروع ببناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الحكمة بمنطقة وادي النقرة.

وأضاف "درويش" أنه جارٍ حاليًا أيضًا الانتهاء من بناء مدرسة تعليم أساسي بقرية البراعم بمنطقة وادي النقرة، ومدرسة تعليم ثانوى بقرية الشهامة بمنطقة وادي الصعايدة بمحافظة أسوان.

وكان قد أكد الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي للمشروع "SAIL" أنه في إطار سعى وزارة الزراعة لزيادة كفاءة الموارد المائية بمناطق عمل المشروع من خلال التغلب على مشكلة الري بالأراضي المستصلحة الحديثة، حيث تعانى هذه الأراضى من مشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات بعض المساقى الداخلية بهذه القرى والتي بدورها تؤدى إلى ضعف الإنتاج الزراعى للمحاصيل بهذه القرى وأيضًا عدم زراعة بعض الأراضى التي لم تصل إليها مياه الرى، قام مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL بإعادة تأهيل عدد 36,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس - كفر الشيخ بقرى (إبراهيم الدسوقى - السيد البدوى - سيدى طلحة) والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري وأيضًا زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة بهذه المناطق.