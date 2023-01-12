الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تغلق باب استقبال طلبات المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس، من استقبال طلبات المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022 /2023.

ومن المقرر أن تغلق الوزارة باب التقدم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمى، للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن من تتوافر فيه الشروط والضوابط، عليه التقدم بعد طباعة الاستمارة وبيان حالة وظيفة وصورة من بطاقة الرقم القومي ومقترح تطوير، وتقديمها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى.

إستعدادا لإمتحانات 2022 2023 الإدارة العامة للامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة

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