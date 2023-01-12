«التعليم» تغلق باب استقبال طلبات المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس، من استقبال طلبات المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022 /2023.

ومن المقرر أن تغلق الوزارة باب التقدم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمى، للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن من تتوافر فيه الشروط والضوابط، عليه التقدم بعد طباعة الاستمارة وبيان حالة وظيفة وصورة من بطاقة الرقم القومي ومقترح تطوير، وتقديمها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى.