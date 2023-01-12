الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق وتشميع 91 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت محافظة الغربية عن إغلاق وتشميع 91 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

خلال الاهلى ساعة إغلاق وتشميع منتخب المانيا منشأت مخالفة بالغربية

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