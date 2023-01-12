أستاذ بجامعة عين شمس يكشف أهمية التوسع فى زراعة الأقطان طويلة التيلة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن القطن المصري له طابع خاص، والقطن المصري طويل التيلة يتمتع بجودة عالية حيث المتانة كما ينتج منه أجود أنواع الأقمشة.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منه فاروق، أنه عند الحديث عن محصول القطن، فإننا نتحدث عن محصول صناعي من الدرجة الأولى، كما ينتج منه زيت القطن، الذي يدخل في صناعة بعض أنواع الدهانات، كما أن التفل الخاص ببذرة القطن يدخل في إنتاج العلف الخاص بالمواشي.

وأوضح أن محصول القطن من المحاصيل التي لها قيمة مضافة يمكن أن تضاف عليه وتعمل على إدخال دخل قومي كبير، ولذلك أولت الدولة اهتماما بالغاً بمحصول القطن خاصة في الآونة الأخيرة، حيث كانت المساحات لا تتعدى الـ 120 ألف فدان، وصلت اليوم إلى 337 ألف فدان، تنتج ما يقرب من 2.7 مليون قنطار قطن.

وأشار إلى أنه بعد أن كان القنطار لا يتخطى الـ 1500جنيه، وصل قنطار القطن هذا العام إلى مايقرب من الـ 8500 جنيه، مؤكدًا أن القطن طويل التيلة هو المستخدم في التصدير وبالتالي إدخال عملة أجنبية ومن ثم زيادة الدخل القومي.