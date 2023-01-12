هل طبيعة الجرائم والفكر الإخوانى تختلف عبر الأجيال؟.. إسلام الكتاتنى يُجيب

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت طوال الـ 95 عاما الماضية، باستثناء العشر سنوات الماضية، أن ترسم صورة ذهنية للمواطن المصري والعربي، بأنها جماعة ربانية.

وأضاف الكتاتني، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، أن جماعة الإخوان الإرهابيىة نجحت في اعطاء صورة ذهنية بأنها جماعة على درجة كبيرة من الأخلاق، وأن أهم ما يميز الجماعة منهج التربية، حيث أنها تربي أفرادها، وأن ذلك ما يميزها عن بقية الجماعات الأخرى، التي لا تمتلك منهج التربية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تتباهى بأنها تمتلك منهج للتربية وبالتالي ففي النهاية هي تنتج منتج جيد، بالإضافة إلى فكرة المظلومية التي غذت بها الشعوب العربية.

وأوضح أن من إيجابيات حكم جماعة الإخوان، أنها كشفت حقيقة زيف وكنه الجماعة، في كل الملفات التي تتميز بها، مؤكداً أن من فضح الإخوان هم الإخوان، لافتا إلى أن الإخوان عرفوا بالفساد المالي والأخلاقي.