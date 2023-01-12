الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الزمالك فى الحصول على 3 ركلات جزاء أمام الاتحاد

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري

كشف سمير عثمان، الخبير التحكيمي مدى صحة قرارات إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في 3 لقطات طالب فيها لاعبو القلعة البيضاء بالحصول على ركلة جزاء.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "مطالبة الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الاتحاد؟، لاعب الفريق السكندري كان يوقف الكرة وهي أتت في يده واستمرار اللعب قرار سليم من حكم المباراة".

وأضاف: "أما بخصوص مطالبة زيزو بالحصول على ركلة جزاء، إبراهيم نور الدين كان موقعه جيد للغاية وحدث تلامس طبيعي بين لاعب الاتحاد والزمالك لا يرتقي لركلة جزاء".

وأت: " مطالبة سيف الجزيري بركلة جزاء؟، لاعب الاتحاد السكندري وصل للكرة قبل لاعب الزمالك ولا توجد ركلة جزاء في هذه اللعبة".

الزمالك الاتحاد السكندرى الدورى المصرى سمير عثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

وفاة والد ريم البارودى بعد صراع مع المرض

مساعدو بايدن يكتشفون مجموعة أخرى من الوثائق السرية فى أحد المكاتب

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

فيريرا يرفض منح لاعبة الزمالك راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز

هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركى و7 بنوك خاصة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الزمالك فى الحصول على 3 ركلات جزاء أمام الاتحاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال