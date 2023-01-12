خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الزمالك فى الحصول على 3 ركلات جزاء أمام الاتحاد

كشف سمير عثمان، الخبير التحكيمي مدى صحة قرارات إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في 3 لقطات طالب فيها لاعبو القلعة البيضاء بالحصول على ركلة جزاء.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "مطالبة الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الاتحاد؟، لاعب الفريق السكندري كان يوقف الكرة وهي أتت في يده واستمرار اللعب قرار سليم من حكم المباراة".

وأضاف: "أما بخصوص مطالبة زيزو بالحصول على ركلة جزاء، إبراهيم نور الدين كان موقعه جيد للغاية وحدث تلامس طبيعي بين لاعب الاتحاد والزمالك لا يرتقي لركلة جزاء".

وأت: " مطالبة سيف الجزيري بركلة جزاء؟، لاعب الاتحاد السكندري وصل للكرة قبل لاعب الزمالك ولا توجد ركلة جزاء في هذه اللعبة".