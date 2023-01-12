الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الروسية تمشط مدينة سوليدار ومحيطها

القوات الروسية
القوات الروسية

أفاد قائد وحدة القوات الخاصة "تروي" فلاديمير نوفيكوف، بأن القوات الروسية تجري عملية تمشيط لمدينة سوليدار ومحيطها، ومن المبكر الحديث عن عدد الجنود الأوكرانيين المحاصرين.

ونقلت وكالة "تاس" الأربعاء عن نوفيكوف قوله "عملية تمشيط المدينة تسير بصعوبة. نأسر من نستطيع أخذهم كأسرى. وبقيت مجموعة كبيرة إلى حد ما، من غير الواضح من أي تشكيلات، بالطبع من لم يتمكن من الفرار تمت محاصرته.

وأضاف "في ظروف البنيان الحضري من غير الممكن تحديد كم عددهم في المحيط. الجنود الأوكرانيون يختبئون في السراديب والمباني السكنية - فقط بعد إتمام عملية المسح بالكامل سيكون بالإمكان فرز القتلى والأسرى".

وذكر الخبير العسكري السياسي يان جاجين، من جمهورية دونيتسك الشعبية، سابقا أن ما يصل إلى 500 جندي أوكراني يمكن أن يبقوا في سوليدار بعد سقوطها تحت سيطرة القوات الروسية.

في وقت سابق، أفاد قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي ألاودينوف أن القوات الروسية بدأت في تمشيط سوليدار.

وكان يفغيني بريغوزين قد أعلن ليلة الأربعاء، أن سوليدار ، التي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الماضية، قد تمت السيطرة عليها من قبل مقاتلي فاغنر. وفي يوم الأربعاء، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية حاصرت سوليدار من الشمال والجنوب، وهناك معارك تدور في المدينة.

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