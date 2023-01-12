الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعين رئيس الأركان غيراسيموف قائدا لقواتها فى أوكرانيا

رئيس الأركان غيراسيموف
رئيس الأركان غيراسيموف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف قائدا لقواتها في أوكرانيا، خلفا لسيرغي سوروفيكين.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف قائد المجموعة المتكاملة للقوات" الروسية في أوكرانيا.
وأضاف البيان أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، قام بتعيينات جديدة في قيادة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، دون مزيد تفاصيل.
ولفت إلى أن التعيينات الجديدة مرتبطة بالنطاق الأوسع للمهام والحاجة إلى تنسيق أوثق بين جميع الفروع والخدمات العسكرية.
وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، كانت موسكو عينت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سوروفيكين قائدا لقواتها المشاركة في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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