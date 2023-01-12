الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حريق يلتهم مصنع كيماويات فى إيلينوى الأمريكية

حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات فى إيلينوى الأمريكية

نشب حريق في مصنع للكيماويات بولاية إيلينوي في شمال الولايات المتحدة مما أدى لتصاعد سحابة من الدخان الأسود ودفع المسؤولين لنصح سكان المناطق القريبة بالاحتماء في المنازل ريثما تتعامل فرق الطوارئ مع الحريق.

واندلع الحريق في مجمع مملوك لشركة كاروس للكيماويات في لاسال، وهي مدينة يسكنها أقل من عشرة آلاف نسمة وتقع على بعد نحو 161 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو.

وقال جيري جانيك رئيس فريق الإطفاء بالمدينة في مؤتمر صحفي إنه جرى استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع في الساعة التاسعة صباحا بعد وقوع انفجار في المصنع أدى لنشوب حريق وأسفر عن أضرار كبيرة قبل احتوائه. وتم طلب معدات إضافية لإخماد الحريق تماما وبدء تحقيق في الحادث.

وأظهر مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الأسود الكثيف من المبنى، وأن عدة هياكل في المجمع تضررت أو دُمرت.

وأنذرت شرطة لاسال السكان من أن مادة مؤكسدة خضراء اللون قد تسربت في المنطقة وحذرتهم من لمسها.

ووفقا لمتحدث باسم الشركة ذات الملكية العائلية فقد تم إجلاء جميع العاملين بالمصنع دون وقوع أي إصابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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