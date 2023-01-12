مقتل 8 حوثيين فى معارك مع قوات حكومية باليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مقتل 8 من عناصرها في معارك مع قوات حكومية.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، إن الجماعة "شيّعت في العاصمة صنعاء 8 من عناصرها بحضور قيادات عسكرية وأمنية".

وأوضحت أن القتلى "سقطوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ولم تذكر الوكالة مكان ولا تاريخ سقوط القتلى، كما لم يصدر على الفور تعليق من قوات الحكومة الشرعية.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 أبريل/ نيسان 2022 وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة.

