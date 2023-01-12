هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركى و7 بنوك خاصة

كشف ممثلو البنك المركزي الدنماركي و7 بنوك خاصة أخرى، الأربعاء، عن تعرض المواقع الإلكترونية لمصارفهم لهجمات في وقت سابق هذا الأسبوع.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية بجانب المركزي الدنماركي، كلا من Jyske Bank، وSparekassen، وSjælland-Fyn، وSkjern Bank، وRingkjobing Landbobank، وDjurslands Bank، وKreditbanken.

وقال بنك Jyske في بيان الأربعاء، إنه تعرض لهجوم كان يهدف "للحد من العمليات الإلكترونية".

وأعرب عن شكوكه في أن الهجوم "مصدره روسيا"، قائلا إنهم يراقبون الوضع عن كثب بينما يجمعون المزيد من المعلومات.

من جهته، أشار بنك Danske إلى أنه تعرض أيضا لهجوم إلكتروني في 10 يناير/ الجاري.

وفي السياق، أوضح لانس ماكغريث رئيس القطاع الأمني في البنك، أن مجموعة كيلنت أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وكيلنت هي مجموعة غير مترابطة من المتسللين المتطوعين، شنت سلسلة هجمات ضد منظمات مختلفة في أوكرانيا والدول التي تقف إلى جانبها منذ شن روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022.