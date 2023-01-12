الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركى و7 بنوك خاصة

هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية

كشف ممثلو البنك المركزي الدنماركي و7 بنوك خاصة أخرى، الأربعاء، عن تعرض المواقع الإلكترونية لمصارفهم لهجمات في وقت سابق هذا الأسبوع.
واستهدفت الهجمات الإلكترونية بجانب المركزي الدنماركي، كلا من Jyske Bank، وSparekassen، وSjælland-Fyn، وSkjern Bank، وRingkjobing Landbobank، وDjurslands Bank، وKreditbanken.
وقال بنك Jyske في بيان الأربعاء، إنه تعرض لهجوم كان يهدف "للحد من العمليات الإلكترونية".
وأعرب عن شكوكه في أن الهجوم "مصدره روسيا"، قائلا إنهم يراقبون الوضع عن كثب بينما يجمعون المزيد من المعلومات.
من جهته، أشار بنك Danske  إلى أنه تعرض أيضا لهجوم إلكتروني في 10 يناير/ الجاري.
وفي السياق، أوضح لانس ماكغريث رئيس القطاع الأمني في البنك، أن مجموعة كيلنت أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وكيلنت هي مجموعة غير مترابطة من المتسللين المتطوعين، شنت سلسلة هجمات ضد منظمات مختلفة في أوكرانيا والدول التي تقف إلى جانبها منذ شن روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركى و7 بنوك خاصة

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