الخميس 12 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: من الواجب علينا حماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة بذل كل ما في الإمكان لحماية الحقوق الدستورية وأمن سكان الأقاليم الروسية الجديدة، في دونباس.

وفي تهنئته لموظفي مكتب المدعي العام بمناسبة إجازتهم المهنية، أشار الرئيس، إلى أن مكافحة التطرف والفساد وحماية حقوق رواد الأعمال وحماية البيئة تظل مجالات عمل رئيسية.

وقال بوتين: "بالطبع، من المهم مساعدة العمل المعقد والشامل لدمج أقاليم جديدة من روسيا في الفضاء القانوني الموحد للبلاد، وبذل كل شيء لحماية الحقوق الدستورية وسلامة وأمن الأشخاص الذين يعيشون هنا".

وفي 23-27 سبتمبر 2022، عقدت استفتاءات بشأن دخول أقاليم، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

ووفقا لنتائج الاستفتاء، كانت نسبة التصويت 100% في جمهورية دونيتسك الشعبية، و99.23% من الذين صوتوا وافقوا على الانضمام إلى روسيا، وفي جمهورية لوغانسك وصلت نسبة الأصوات المؤيدة 98.42%، وفي مقاطعة خيرسون 87.05%، وفي مقاطعة زابوروجيه 93.11%.

وفي 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، بعد نتائج الاستفتاءات في الأقاليم الأربعة، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائهم بشأن قبول انضمام المناطق إلى روسيا الاتحادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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