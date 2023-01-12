مساعدو بايدن يكتشفون مجموعة أخرى من الوثائق السرية فى أحد المكاتب

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتشفوا مجموعة جديدة من الوثائق السرية في أحد المكاتب التي عمل فيها بايدن.

وقال مصدر لقناة "إن بي سي" الأمريكية إنه بعد اكتشاف المجموعة الأولى من الوثائق السرية في أحد مكاتب بايدن في نوفمبر الماضي، بدأ المساعدون بالبحث عن مواد سرية أخرى قد تكون موجودة في مكاتب أخرى.

ولم يكشف المصدر عن أي تفاصيل بشأن المجموعة الجديدة من الوثائق، ولم يوضح الموقع الذي تم العثور عليها فيه، أو عددها أو طبيعتها أو مستوى سريتها.

ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية على المعلومات عن المجموعة الجديدة من الوثائق.

وكان البيت الأبيض قد أكد العثور على نحو 10 وثائق سرية في أحد مكاتب بايدن الخاصة، وهي تعود للفترة التي كان فيها نائبا للرئيس الأمريكي.

وتدرس وزارة العدل مسألة فتح تحقيق في قضية تخزين الوثائق السرية خارج الأرشيف الوطني.