الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعدو بايدن يكتشفون مجموعة أخرى من الوثائق السرية فى أحد المكاتب

جو بايدن
جو بايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتشفوا مجموعة جديدة من الوثائق السرية في أحد المكاتب التي عمل فيها بايدن.

وقال مصدر لقناة "إن بي سي" الأمريكية إنه بعد اكتشاف المجموعة الأولى من الوثائق السرية في أحد مكاتب بايدن في نوفمبر الماضي، بدأ المساعدون بالبحث عن مواد سرية أخرى قد تكون موجودة في مكاتب أخرى.

ولم يكشف المصدر عن أي تفاصيل بشأن المجموعة الجديدة من الوثائق، ولم يوضح الموقع الذي تم العثور عليها فيه، أو عددها أو طبيعتها أو مستوى سريتها.

ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية على المعلومات عن المجموعة الجديدة من الوثائق.

وكان البيت الأبيض قد أكد العثور على نحو 10 وثائق سرية في أحد مكاتب بايدن الخاصة، وهي تعود للفترة التي كان فيها نائبا للرئيس الأمريكي.

وتدرس وزارة العدل مسألة فتح تحقيق في قضية تخزين الوثائق السرية خارج الأرشيف الوطني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

وفاة والد ريم البارودى بعد صراع مع المرض

مساعدو بايدن يكتشفون مجموعة أخرى من الوثائق السرية فى أحد المكاتب

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

فيريرا يرفض منح لاعبة الزمالك راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز

هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركى و7 بنوك خاصة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الزمالك فى الحصول على 3 ركلات جزاء أمام الاتحاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال