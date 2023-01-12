الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مابين تحقيقات وتعويضات.. هبة القدسى تكشف العواقب المترتبة على تعطل المطارات الأمريكية

أحد المطارات الأمريكية
أحد المطارات الأمريكية

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الوسط في واشنطن، إن العطل الذي حدث في المطارات الأمريكية وتسبب في تعطل 12 ألف رحلة اليوم، ربما يكون خلل تقني، أو هجوم سيبراني على النظام الرئيسي، ولكن البيت الأبيض نفى وجود الأخير.

 

اضطرابات شددية بسبب العطل

وأضافت هبة القدسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن هذا العطل تسبب في اضطرابات شديدة سياسيًا وعلى مستوى الطيران المدني، وفتح باب للتحقيقات وكذلك تعويضات لشركات الطيران والتأمينات.

 

وأكدت أنه من توابع هذا العطل أنه سيكون هناك طلبات إحاطة بالكونجرس لوزير المواصلات حول سبب الخلل وكيف يمكن تجنبه، وما يتعلق بالبنية التحتية للطيران المدني والمطارات بصفة عامة لأن بعض المطارات قديمة بالفعل، مؤكدة أن هناك انتقادات لبعض البنية التحتية الأمريكية ليس في مجال المطارات فقط ولكن بشكل عام.

 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة يوجد بها 9900 مطار منها 300 مطار دولي ومطارات خاصة وعسكرية وإدارية وللتعليم على قيادة الطائرات، وهناك عددًا من المطارات تحتاج للصيانة.

هبة القدسي المطارات الأمريكية تحقيقات تعويضات الكونجرس طلبات إحاطة

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وائل لطفي

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