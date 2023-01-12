الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: معدل البطالة فى روسيا كان ضئيلا خلال عام 2022

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن حجم البطالة في البلاد كان ضئيلا خلال عام 2022"، مشيرا إلى أن المعدل استقر عند 3,7%، كما كان معدل التضخم أقل من المتوقع.


وأكد بوتين - خلال اجتماع مع الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - ضرورة تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي للسكان، وتوجيه اتجاه معدل التضخم للانخفاض لصالح السياسة الاقتصادية الحالية.


ومن ناحية أخرى، كشفت شركة "مولدوفا غاز" عن تراجع استهلاك مولدوفا من الغاز الروسي بنسبة 42% خلال شهر ديسمبر الماضي، موضحة أنه تم تخفيض الحجم اليومي لإمدادات الغاز الواردة من روسيا بنسبة 30% منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، ليصل إمداد الغاز الروسي إلى 5.7 مليون م3.


وأشارت إلى أن استهلاك الغاز الروسي في البلاد، باستثناء إقليم ترانسنيستريا، انخفض بنسبة 42% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، ليبلغ حجم استهلاك الغاز الروسي خلال تلك الفترة إلى 101.8 مليون م3، بانخفاض 42.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


جدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي تأثر بالعقوبات الغربية التي تم فرضها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشمل فرض المزيد من القيود التجارية ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، كما كشفت الأزمة عن حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي الهائل على الغاز المستورد من روسيا، فيما تعتمد بعض الدول الأوروبية بشكل حصري عليه مثل: جمهورية شمال مقدونيا والبوسنة والهرسك ومولدوفا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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