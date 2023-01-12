الأردن يرحب بالمشاورات النهائية لتنفيذ الاتفاق الإطارى السياسى فى السودان

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من مشاورات تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي في السودان.



وأكدت الوزارة - في بيان - دعم الأردن الكامل لهذه المشاورات، وتثمينه الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسيرها.



وأعربت الوزارة عن أملها في إتمام هذه العملية وصولاً إلى اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.