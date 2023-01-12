الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يرحب بالمشاورات النهائية لتنفيذ الاتفاق الإطارى السياسى فى السودان

وزارة الخارجية وشئون
وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من مشاورات تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي في السودان.


وأكدت الوزارة - في بيان - دعم الأردن الكامل لهذه المشاورات، وتثمينه الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسيرها.


وأعربت الوزارة عن أملها في إتمام هذه العملية وصولاً إلى اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

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