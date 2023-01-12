الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يعقد اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني على الحدود مع بيلاروسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة حماية حدود الدولة والوضع الأمني الحالي في المناطق الشمالية الغربية لأوكرانيا.


وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الأوكرانية، أن الاجتماع تم عقده كجزء من رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة لفيف.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.


وناقش المشاركون في الاجتماع الوضع العملياتي على الحدود مع بيلاروسيا، وتم إطلاع الرئيس الأوكراني على حالة وتعزيز التحصينات على الحدود، وكذلك على الدعم المالي لحرس الحدود والعسكريين في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا.


وقال زيلينسكي "نتفهم أنه باستثناء البيانات القوية، لا نرى أي شيء قوي هناك، لكن علينا أن نكون مستعدين على الحدود والمناطق".


كما استمع المشاركون في الاجتماع إلى معلومات حول ضمان الحماية والتشغيل الموثوق منه لمحطة ريفني للطاقة النووية.


وقال زيلينسكي إن الحماية من المخاطر الخارجية ستسهم في الأداء السلس للاقتصاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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