الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميسى يقود باريس سان جيرمان للفوز على أنجيه فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على أنجيه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بارك دي برانس" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وعزز الفريق الباريسي صدارته لجدول الترتيب بالدوري الفرنسي بعد أن استعاد نغمة الانتصارات، ووسع الفارق مع لانس إلى 6 نقاط، علماً بأنه خسر أمامه في الجولة الماضية.

وشهدت المباراة ظهور ليونيل ميسي الأول بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022، ولم تكن مشاركته معنوية فقط، بل ساهم في الظفر بالنقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثاني.

وتمكن باريس سان جيرمان من خطف هدف مبكر حمل توقيع هوجو إيكيتيكي بحلول الدقيقة الخامسة، وهو الهدف الذي جعل المباراة سهلة جداً على ليونيل ميسي ورفاقه.

وواصل باريس سان جيرمان اللعب برتم بطيء في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، حتى قرر ليونيل ميسي أخذ الأمور على عاتقه، وتبادل الكرة بشكل رائع مع نوردي موكيلي، ثم وضع الكرة بالشباك بكل سهولة بحلول الدقيقة 72.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 47، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد أنجيه عند النقطة الثامنة، وظل في المركز الأخير.

باريس سان جيرمان أنجيه الفرنسي الدوري الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي

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وائل لطفي

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