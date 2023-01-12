سامح نعمان يكشف كيف نجحت مصر فى تحويل عجز الكهرباء إلى فائض

أوضح الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، أهمية الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، قائلاً: "إن الدولة المصرية بدأت في مشروع الربط الكهربائي منذ عام 1998م".

وأضاف نعمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، أن الربط بدأ مع دولة الأردن عن طريق خط بحري يصل إلى العقبة ومن العقبة إلى أسفل البحر 13 كيلومترا بعمق 850 مترا، وكانت الطاقة الخاصة بها حوالي 450 ميجا.

وأوضح أن من الأردن إلى سوريا إلى لبنان، كما كان يوجد خط ربط مع تركيا وبالتالي فإننا نستطيع تصدير الكهرباء من مصر إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا، لافتاً إلى أنه تم رفعه من 450 ميجاوات 2000 ميجا، وهذا يعتبر الخط الأول الذي يربط دول المشرق العربي.

وأشار إلى أن الخط الثاني يتمثل في الربط مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب عن طريق جبل طارق لإسبانيا وكان يبلغ 200 ميجا ومن ثم تم رفعه إلى 2000 ميجا، كما أن الخط الرئيسي مع السعودية، وهو يختلف عن الخطوط الثلاثة كلها وهو يبلغ 3000 ميجا، والخط الرابع مع أفريقيا والسودان وقد بدأ بـ 30 ميجا، وتم رفعه حتى 300 ميجا، كما سيتم رفعه لأكثر من ذلك حيث 1.5 جيجا لتغذية أفريقيا، بالإضافة إلى خط الكابل البحري الموجود بيننا وبين قبرص وهو 2 جيجا تحت المياه، وسيتم رفعه إلى 4 جيجا، وهو طاقة جديدة ومتجددة، وهو يغذي أوروبا حتى قبرص.