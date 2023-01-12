الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ساوثهامبتون يقصى مانشستر سيتى ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

ساوثهامبتون
ساوثهامبتون

تأهل ساوثهامبتون لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بانتصاره على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في دور الربع.

وافتتح فريق ساوثهامبتون التسجيل عن طريق لاعبه سيكو مارا بهدف في الدقيقة 23، من متابعة لتمريرة زميله ليانكو من الجهة اليمنى، حيث استفاد الضيوف من تمريرة خاطئة بالكرة من جوميز.

واستطاع المالي موسى دجينيبو تسجيل الهدف الثاني لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة مسقطة من خارج منطقة الجزاء، حيث استغل تقدم أورتيجا من مرماه، مؤكدًا انتصار فريقه.

ولحق نوتنجهام فورست بـ ساوثهامبتون بانتصاره على ولفرهامبتون بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيفن أورتيجا.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، كيل والكر، ، أيمريك لابورتي، جوميز.
وسط الملعب: كالفين فيليبس، إلكاي جندوجان، فيل فودين

الهجوم: كول بالمر، جوليان ألفاريز، جاك جريليتش.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: إديرسون موراليس، ناثان آكي، مانويل أكانجي، لويس، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين، رودري، رياض محرز، إرلينج هالاند.

وشدد جوارديولا على أهمية مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون في المؤتمر الصحفي الذي سبقها، قائلًا: "نحن نريد الفوز باللقب، ولكنه لن يغير حياتي، حاولنا والموسم الماضي خرجنا من أدوار مبكرة أمام وست هام ولكننا قدمنا مباراة رائعة".

وأضاف: "قلتها العديد من المرات أيًا كان ما سيحدث في المستقبل لن يؤثر على ما قدمناه، فعلنا أشياء رائعة ومازلنا نلعب في مستوى عالٍ وجودة عالية نقدمها بعد هذه السنوات".

وأكمل: "لا أعرف إذا كنا الأفضل في الألقاب التي فزنا بها، لقد حققنا العديد في فترة قصيرة ولكن في حالتي، أنا خضت مسيرتي في 3 أندية رائعة، المدربون السابقون لم يحصلوا على اللاعبين الذين حصلت عليهم".


واستطرد: "قلتها أكثر من مرة النجاح يعود للاعبين والتسلل الهرمي للرواتب، بدون اللاعبين ستكون لديك أفكار جيدة ولكنك قد لا تفوز".

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فريق أرسنال صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة.

ساوثهامبتون مانشستر سيتى كأس الرابطة الإنجليزية مارا دجينيبو

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وائل لطفي

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