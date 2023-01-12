الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزة الزفتاوى: المعيشة فى بريطانيا تصل لأدنى مستوي منذ فترة طويلة

بريطانيا
بريطانيا

كشفت الدكتورة عزة الزفتاوي، الكاتبة الصحفية من لندن،  عن موجه الكساد في بريطانيا.

وقالت الزفتاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، إنه بريطانيا تشهد كساد وتواجه أكبر تدن في مستوي المعيشة منذ 66 عاما.

وأضافت أن مستويات المعيشة في بريطانيا لن تعود كما كانت منذ قبل، وأن هذا ينعكس بشكل كبير علي البريطانيين، والذي يبحثون عن كيفية حياتهم اليومية.

وأشارت إلى أن هناك إفلاس لعدد كبير من الشركات العاملة في بريطانيا، موضحة أن مستويات المعيشة في بريطانيا تصل لأدني مستوي منذ فترة طويلة.

وأكدت أن الكثير من الأسر البريطانية بدأت سياسة التقشف بالتخلي عن بعض الوجبات، وان الكثير من الأسر البريطانية تعيد النظر في أساسيات الحياة ومتطلبات المعيشة.

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