حسن ترك عن نتائج «الحوار الوطنى»: شراكة لا خصومة

أوضح حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، كيفية تطور الحوار الوطني وما وصل إليه حتى هذه اللحظة، قائلًا: "إن الأحزاب السياسية تنقل وجهة نظر الشارع وتحاول التقريب بينه وبين الحكومة".

وأضاف ترك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية "extra news"، أن أهم التطورات التي طرأت على الحوار الوطني أنه أخذ دراسة وافية شاملة لثلاثة محاور؛ كل محور ينقسم لعدد من اللجان، يشمل موضوعات في غاية الأهمية، وهو ما يكشف عن مدى أهمية المرحلة القادمة التي تعتبر مرحلة ديمقراطية.

وأوضح أنه بعدما استقرت الأمور خلال الفترة الماضية، تم فتح الأبواب للأحزاب السياسية لممارسة العمل الديمقراطي، وإعطائها الفرصة لمشاركة الدولة في الخطوات القادمة لكي يتم إنشاء جمهورية جديدة، تقوم على نظام ديمقراطي سليم، وتضمن مستقبلًا أفضل للشعب المصري.

وأشار إلى أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كانت لها آثار اقتصادية سلبية، متمنيًا أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الأحزاب سيكون لها دور فعال من خلال أفكارها التي تنقل وجهة نظر الشارع، وهو ما سوف يصب في مصلحة المواطن، مؤكدًا أن أهم نتائج الحوار الوطني هو الشراكة لا الخصومة.