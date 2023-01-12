الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 5 أشخاص للجنايات بتهمة اختطاف صاحب شركة وتصويره عاريا فى المرج

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختطاف صاحب شركة داخل منزل وتصويره عاريا وابتزازه بقصد الاستيلاء علي أمواله بدائرة قسم شرطة المرج، في القضية رقم 1536 لسنة ٢٠٢٢ جنايات المرج المقيدة برقم ١٣٣٦ لسنة ۲۰٢٢ كلي شرق القاهرة.

 

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعـد مطالعة الأوراق ومـا تـم فيـهـا مـن تحقيقـات تتهم النيابة العامة "م.ع" السن: ۲۱ عاما، يعمل بائع متجول، و "ا.و" ٢٦ عاما، بائع متجول، و " م.ح" 36 عاما و "ن.م" 34عاما، ربة منزل و "ع.م" 16 عاما، يعمل بائع متجول،  لأنهم في 15 /۱ /۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة خطفوا المجني عليه "س إ" بالتحايل بأن أوهمته الرابعة برغبتها في معاشرته جنسيا واستدرجته الى حيث يكمن له باقي المتهمين في مكان قصي عن أعين الناس وهو – مسكنهم ومنعوه من مبارحته علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قيدوه وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء - تالى وصفها . فترك الإكراه أثر جروح - موصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق - مما بث الرعب في نفسه وشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على الإمضاء على سندات مثبته لدينا - إيصالات أمانه - على النحو المبين بالتحقيقات، كما احتجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك في مسكنهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط الثاني له بجهاز "هاتف محمول" في مكان خاص - الوحدة السكنية المبينة وصفا بالتحقيقات - مقاطع مرئيه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير رضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما  أحرزوا - مطواه ، سكين ، رباط - بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء.

النيابة 5 أشخاص سيدة اختطاف صاحب شركة منزل تصويره عاريا الاستيلاء علي أمواله المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

كروان حجاج نجم برنامج «الدوم» بموسمه الأول: المتحدة لم تتركنا وكانت داعمة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

أستاذ تخطيط عمرانى: الزيادة السكانية تفرض على الدولة إيجاد فرص عمل ووحدات سكنية

الأردن يرحب بالمشاورات النهائية لتنفيذ الاتفاق الإطارى السياسى فى السودان

ريال مدريد يقصى فالنسيا بركلات الجزاء ويتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

خبير مصرفى: لا أتوقع صعود الدولار مرة أخرى.. والسوق تستقر خلال شهر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال