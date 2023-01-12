إحالة 5 أشخاص للجنايات بتهمة اختطاف صاحب شركة وتصويره عاريا فى المرج

أحالت النيابة العامة 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختطاف صاحب شركة داخل منزل وتصويره عاريا وابتزازه بقصد الاستيلاء علي أمواله بدائرة قسم شرطة المرج، في القضية رقم 1536 لسنة ٢٠٢٢ جنايات المرج المقيدة برقم ١٣٣٦ لسنة ۲۰٢٢ كلي شرق القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعـد مطالعة الأوراق ومـا تـم فيـهـا مـن تحقيقـات تتهم النيابة العامة "م.ع" السن: ۲۱ عاما، يعمل بائع متجول، و "ا.و" ٢٦ عاما، بائع متجول، و " م.ح" 36 عاما و "ن.م" 34عاما، ربة منزل و "ع.م" 16 عاما، يعمل بائع متجول، لأنهم في 15 /۱ /۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة خطفوا المجني عليه "س إ" بالتحايل بأن أوهمته الرابعة برغبتها في معاشرته جنسيا واستدرجته الى حيث يكمن له باقي المتهمين في مكان قصي عن أعين الناس وهو – مسكنهم ومنعوه من مبارحته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قيدوه وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء - تالى وصفها . فترك الإكراه أثر جروح - موصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق - مما بث الرعب في نفسه وشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على الإمضاء على سندات مثبته لدينا - إيصالات أمانه - على النحو المبين بالتحقيقات، كما احتجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك في مسكنهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط الثاني له بجهاز "هاتف محمول" في مكان خاص - الوحدة السكنية المبينة وصفا بالتحقيقات - مقاطع مرئيه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير رضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا - مطواه ، سكين ، رباط - بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء.